Presidio costante dell' autostazione a Vignola una volta a settimana arriva l' unità cinofila

Modenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di un mese dall’avvio dell’anno scolastico, prosegue il nuovo piano di controllo della Stazione delle corriere di Vignola negli orari di arrivo e partenza degli studenti del Polo scolastico superiore. Il piano è stato messo a punto dal nuovo comandante del Corpo Unico di Polizia locale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

