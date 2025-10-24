Presidio costante dell' autostazione a Vignola una volta a settimana arriva l' unità cinofila
A poco più di un mese dall’avvio dell’anno scolastico, prosegue il nuovo piano di controllo della Stazione delle corriere di Vignola negli orari di arrivo e partenza degli studenti del Polo scolastico superiore. Il piano è stato messo a punto dal nuovo comandante del Corpo Unico di Polizia locale. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"L’emergenza sicurezza è tale da richiedere un presidio costante, visibile, in tutta la città: nelle vie e nelle piazze del centro, nei parchi, nelle zone residenziali e nelle aree commerciali", dice la consigliera di Obiettivo SaronnoLEGGI QUI: https://www.varesene - facebook.com Vai su Facebook