presentazione del libro da adriano a zahavi bidoni e meteore della serie a

Arezzo, 24 ottobre 2025 –  .  Si terrà domani, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 17.30, in Palazzo del Podestà a Montevarchi, la presentazione del volume “Da Adriano a Zahavi. Bidoni e meteore della Serie A”, a cura di Alessio Dimartino, un “originale viaggio ironico e pungente tra i flop più clamorosi della storia del calcio italiano”. L’evento sarà aperto dall’intervento del Sindaco Silvia Chiassai Martini, con la partecipazione e dello scrittore Gianni Sereni che, dopo il romanzo “La rovescio in provincia”, è autore di un capitolo di questo libro, ma anche dello speaker radiofonico Gianni Vieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

