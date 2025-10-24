Presentato il tavolo robot Erigo
Presentata ieri, all’ospedale di Correggio, la donazione dell’apparecchiatura Erigo destinata al reparto di Neuroriabilitazione e messa a disposizione da Sa.Re (Associazione per la sanità reggiana) grazie alla generosità della famiglia Ferrari in ricordo delle congiunte Lidosca e Ilca. Erigo è un tavolo robotizzato che accompagna la verticalizzazione dei pazienti allettati. Il suo impiego è basilare per velocizzare il percorso di riabilitazione intensiva delle gravi cerebrolesioni acquisite dopo dei traumi. Il recupero precoce della posizione eretta è fondamentale per la riduzione delle complicanze organiche e per la stimolazione della plasticità cerebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
