Presentato a Roma il quaderno didattico della polizia di Stato ospiti del mondo della scuola della cultura e dello sport

Quicomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata il 23 ottobre 2025 al teatro Sala Umberto la nuova edizione de Il mio diario, il quaderno didattico realizzato dalla polizia di stato. L’appuntamento, moderato dalla giornalista Roberta Floris, si è svolto alla presenza del capo della polizia – direttore generale della pubblica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

