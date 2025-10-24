Presentata la lista di Fratelli d' Italia | Sangiuliano a capo candidata anche la moglie del rettore della Federico II

L'ex ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano è il capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. La lista è stata presentata al Tribunale di Napoli con i 27 candidati per Napoli e provincia alle elezioni. La lista si chiama "Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

