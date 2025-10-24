Al Teatro degli Arcimboldi di Milano, davanti a oltre mille ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore, istituzioni e stampa, Le Guide de L'Espresso hanno celebrato l'Ottava arte e hanno consacrato l'eccellenza italiana a tavola con la presentazione della 46sima edizione delle Guide: “I 1000 Ristoranti d'Italia” e “I 1000 Vini d'Italia”. Dopo le sette arti classiche — architettura, scultura, pittura, musica, poesia, danza e cinema — l'alta cucina e il vino si sono affermati come Ottava arte, per la capacità di parlare a tutti i sensi e di trasformare un gesto quotidiano in esperienza culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Presentata la 46esima edizione de “Le Guide de L'Espresso 2026”