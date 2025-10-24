Presentata la 46esima edizione de Le Guide de L' Espresso 2026
Al Teatro degli Arcimboldi di Milano, davanti a oltre mille ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore, istituzioni e stampa, Le Guide de L'Espresso hanno celebrato l'Ottava arte e hanno consacrato l'eccellenza italiana a tavola con la presentazione della 46sima edizione delle Guide: “I 1000 Ristoranti d'Italia” e “I 1000 Vini d'Italia”. Dopo le sette arti classiche — architettura, scultura, pittura, musica, poesia, danza e cinema — l'alta cucina e il vino si sono affermati come Ottava arte, per la capacità di parlare a tutti i sensi e di trasformare un gesto quotidiano in esperienza culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Milano presentata la 46esima edizione de Le Guide de L’Espresso. Durante l’evento, tenutosi al Teatro degli Arcimboldi di Milano, sono stati premiati 21 ristoranti e 7 cantine Vai su X
NASCE “VISIT FOSSOMBRONE”! Ieri, nella sede di Confcommercio Marche Nord, di cui ringraziamo la disponibilità e la collaborazione della Direttrice Agnese Trufelli, è stata presentata la nuova Web App del Comune di Fossombrone: Visit Fossombro - facebook.com Vai su Facebook
Presentata la 46esima edizione de “Le Guide de L'Espresso 2026” - Nel corso della serata, è stata presentata in anteprima la versione aggiornata del sito (guidespresso. Lo riporta iltempo.it
Fiera di San Simone, al via la 46esima edizione - La manifestazione, che proseguirà fino al 28 ottobre, propone oltre 200 eventi tra esposizioni, incontri culturali, iniziative per famiglie e spazi dedicati alle eccellenze locali, confermandosi un pu ... Come scrive udinetoday.it
Festival di Cinema e Donne (Firenze 22 – 26 ottobre): Rula Jebreal, Sepideh Farsi, Lena Garrel e Monica Guerritore tra gli ospiti di questa edizione foto - 26 ottobre al Cinema La Compagnia In programma film di registe da tutto il mondo ... Lo riporta romadailynews.it