Prenotano per 23 ma non si presentano la denuncia del ristoratore | Un danno

Prenota e in caso di imprevisto disdici. È la regola che imporrebbe la buona educazione quando si riserva un tavolo al ristorante, ma non è quello che è successo in una delle osterie più famose di Sant’Arcangelo di Romagna, nel Riminese, la Sangiovesa, dove sabato sera più di 20 persone non si sono presentate. Anch'essa vittima del "no show". "Non dello stesso tavolo, ma di tanti tavoli differenti, - precisala titolare. - Questo è un danno per il locale, per chi voleva prenotare, è una presa in giro anche per le persone che lavorano qua". La denuncia da parte del locale è arrivata sui social con annessa presa di posizione per tutelarsi in caso di episodi simili in futuro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prenotano per 23 ma non si presentano, la denuncia del ristoratore: "Un danno"

