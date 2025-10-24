Prende i soldi delle auto Imprenditore patteggia

Il titolare di una ditta individuale, presente sul territorio da decenni, che si occupava della vendita di macchine ha patteggiato ieri 3 anni e mezzo per appropriazione indebita del denaro che gli avevano affidato i clienti. L’uomo, 55 anni, era difeso dall’avvocato Gianni Trabalzini. Il gup Sonia Caravelli ha deciso invece la pena di un anno e 8 mesi con sospensione condizionale della pena per un suo collaboratore, 40 anni, che vive a Sinalunga, assistito dall’avvocato Luca Bui del foro di Arezzo. A quest’ultimo venivano contestati solo tre dei ben 23 capi di imputazione tratteggiati dalla procura nel corso dell’inchiesta che ha portato ad individuare addirittura 27 parti offese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prende i soldi delle auto. Imprenditore patteggia

Leggi anche questi approfondimenti

È più facile per lo Stato prendere soldi da chi li paga già… che combattere davvero la pressione fiscale. E chi paga ogni anno tasse e contributi lo sa bene: si perché gli imprenditori versano più del 60% dei loro profitti al fisco. Ma non tutto è perduto. Attraverso - facebook.com Vai su Facebook

#Giornatadelbenessere Prende la parola Sabina Soldi, Presidente del CUG ACI: "il benessere psicofisico e la serenità sul posto di lavoro vengono ancor prima degli aspetti retributivi soprattutto nelle nuove generazioni". - X Vai su X

Auto vola fuori strada per evitare un cinghiale e prende fuoco: tragedia sfiorata a Castiadas - Si è sfiorata la tragedia a Castiadas dove un'auto è volata fuori strada, incendiandosi, dopo che il conducente, un imprenditore turistico, ne ha perso il controllo a causa di un animale vagante, ... Lo riporta unionesarda.it