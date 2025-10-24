Prende a pugni la moglie ferendola a un occhio Arriva l' ammonimento del questore
ANCONA – Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso il 59esimo ammonimento del 2025. Questa volta è toccato a un cinquantenne, resosi responsabile di aver maltrattato la moglie più volte.Una condotta violenta, tenuta sia verbalmente che fisicamente, scaturita da futili motivi, anche alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
