Premier League 2026 | ecco la nuova versione Puma del pallone ufficiale
Una Premier League 202526 senza esclusione di colpi. Ebbene sì, Puma ha presentato in queste ore, in grande stile, la Under the Lights Edition. Stiamo parlando della nuova versione del pallone ufficiale della Premier League. Segnato da una vivace colourway ad elevata visibilità, tale innovativo modello è stato progettato per brillare al massimo sotto i riflettori degli stadi. Il tutto assicurando che ogni passaggio, tiro e gol siano impossibili da perdere di vista. NEW VERSION PALLONE UFFICIALE PREMIER LEAGUE 2026: CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’. Il nuovo design audace non è solo una questione di stile, bensì di visibilità e performance. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
Leggi anche questi approfondimenti
?CALCIO A 5? PREMIER LEAGUE Ecco la prima giornata della Premier del Tarano Sport Village… - facebook.com Vai su Facebook
#PremierLeague, la classifica 2025/2026: #Arsenal ancora al comando #SkySport #SkyPremier - X Vai su X
Premier League 2025-2026, ufficiali calendario e date del campionato inglese - Sono ufficiali le date del prossimo campionato di Premier League: si partirà sabato 16 agosto 2025, mentre l’ultima giornata si giocherà domenica 24 maggio 2026, con tutte le partite che inizieranno ... Riporta sport.sky.it
Premier League 2025-2026: Fulham-Arsenal, le probabili formazioni - Derby di Londra in programma per sabato alle 18:30: il Fulham ha bisogno di punti dopo due ko, l'Arsenal vuole confermarsi capolista. Come scrive msn.com
Lina Souloukou nuova ad del Nottingham Forest: "Sfida eccitante" - Souloukou “supervisionerà lo sviluppo del Forest, portando a compimento la visione a lungo termine per il nostro successo nella Premier League e nelle competizioni europee” ha scritto il club di ... Da gazzetta.it