Una Premier League 202526 senza esclusione di colpi. Ebbene sì, Puma ha presentato in queste ore, in grande stile, la Under the Lights Edition. Stiamo parlando della nuova versione del pallone ufficiale della Premier League. Segnato da una vivace colourway ad elevata visibilità, tale innovativo modello è stato progettato per brillare al massimo sotto i riflettori degli stadi. Il tutto assicurando che ogni passaggio, tiro e gol siano impossibili da perdere di vista. NEW VERSION PALLONE UFFICIALE PREMIER LEAGUE 2026: CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’. Il nuovo design audace non è solo una questione di stile, bensì di visibilità e performance. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Premier League 2026: ecco la nuova versione Puma del pallone ufficiale