Premiato il progetto di un reattore chimico dell' istituto Kennedy

L'istituto Kennedy premiato al congresso “I Giovani e la Chimica in Friuli Venezia Giulia”. L'evento si è tenuto lo scorso 8 ottobre al dipartimento di chimica dell'Università di Trieste. Un appuntamento a cui hanno preso parte le classi quinte della specializzazione di chimica materiali e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it