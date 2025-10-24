Premiati da Mattarella per il merito e l' impegno negli studi | anche uno studente barese tra i 25 nuovi Alfieri del lavoro

Giovanissimi ma già molto determinati e appassionati, si sono distinti per il merito, l'impegno e la passione negli studi. Tra i 25 nuovi Alfieri del Lavoro che oggi saranno premiati al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c'è anche uno studente che arriva dal Barese.E'. 🔗 Leggi su Baritoday.it

premiati mattarella merito impegnoPremiati da Mattarella per il merito e l'impegno negli studi: anche uno studente barese tra i 25 nuovi Alfieri del lavoro - Alessandro Altieri, 19 anni, originario di Rutigliano, è tra i ragazzi che questa mattina al Quirinale riceveranno il riconoscimento dal presidente della Repubblica. Riporta baritoday.it

premiati mattarella merito impegnoI 25 migliori studenti d'Italia premiati da Mattarella come Alfieri del Lavoro - Le ragazze e i ragazzi, insigniti della medaglia, hanno terminato il loro percorso nella scuola secondaria superiore con il massimo dei voti. Lo riporta msn.com

premiati mattarella merito impegnoAlfieri del lavoro 2025: ci sono anche tre pugliesi tra i premiati al Quirinale dal presidente Mattarella. Chi sono - Tra i 25 migliori studenti d’Italia, tre provengono dalla Puglia e stamattina riceveranno direttamente dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’onorificenza ... Secondo quotidianodipuglia.it

