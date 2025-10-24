Pregiudicati come clienti spunta anche un coltello a serramanico Il questore chiude temporaneamente il locale
SENIGALLIA – Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha disposto la chiusura di un locale del lungomare di Senigallia per 25 giorni a partire da oggi, venerdì 24 ottobre. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti di polizia.Decisivo, nel convincere il questore a prendere tale provvedimento, è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
