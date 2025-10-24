Preghiera della sera 24 Ottobre 2025 | Dimentica le mie colpe
“Dimentica le mie colpe”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Approfondisci con queste news
Buonasera. In questa sera di preghiera, affidiamo a Santa Rita tutte le persone che hanno perso qualcuno che amano e si sentono smarrite nel dolore. Il Signore, per sua intercessione, le consoli e le rialzi nella speranza - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera del mattino del 24 Ottobre 2025: “Aiutami a vincere il male” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Riporta lalucedimaria.it
24 ottobre, santo del giorno: Sant’Antonio Maria Claret - Il 24 ottobre la Chiesa celebra Sant’Antonio Maria Claret, vescovo e fondatore dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, una delle congregazioni più attive e diffuse nel mondo. Scrive erreemmenews.it