Preghiera della sera 24 Ottobre 2025 | Dimentica le mie colpe

Lalucedimaria.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimentica le mie colpe”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 24 ottobre 2025 dimentica le mie colpe

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 24 Ottobre 2025: “Dimentica le mie colpe”

Approfondisci con queste news

preghiera sera 24 ottobrePreghiera del mattino del 24 Ottobre 2025: “Aiutami a vincere il male” - Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Riporta lalucedimaria.it

preghiera sera 24 ottobre24 ottobre, santo del giorno: Sant’Antonio Maria Claret - Il 24 ottobre la Chiesa celebra Sant’Antonio Maria Claret, vescovo e fondatore dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, una delle congregazioni più attive e diffuse nel mondo. Scrive erreemmenews.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 24 Ottobre