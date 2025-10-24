Precorso di matematica generale | il libro di Lacagnina Pecorella Conigliaro all' università

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (Economia) di viale delle Scienze, edificio 13 a Palermo, organizza, per gli eventi di Terza Missione, la presentazione del libro " Precorso di Matematica Generale dei docenti: " Valerio Lacagnina, Antonio Pecorella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Precorso di matematica generale: il libro di Lacagnina, Pecorella, Conigliaro all’università - La Biblioteca del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (Economia) di viale delle Scienze, edificio 13 a Palermo, organizza, per gli eventi di Terza Missione, la presentazione de ... Lo riporta mondopalermo.it

Appunti precorso Matematica generale - Molto utili per quanto riguarda il superamento dell'esame di Matematica generale. Segnala skuola.net

Riassunto esame Matematica generale, Prof. Chiarolla Maria, libro consigliato Forme quadratiche, Stefano Dottori - Riassunto per l'esame di Matematica generale, basato sul corso e sullo studio autonomo del libro consigliato da Prof. Lo riporta skuola.net

Cerca Video su questo argomento: Precorso Matematica Generale Libro