Prato la difesa è il tallone d’Achille Bisogna invertire subito il trend
Adesso sono tutti in discussione. La pesante sconfitta rimediata a Correggio ha gettato ulteriori ombre sull’Ac Prato. Già dopo il ko di domenica scorsa contro il Terranuova Traiana, la proprietà aveva espresso il proprio malcontento per la prestazione offerta dalla squadra del tecnico Simone Venturi. Figuriamoci come possa essere il clima nell’ambiente biancazzurro dopo quanto visto mercoledì, quando i lanieri hanno salutato mestamente la Coppa Italia di Serie D venendo battuti 4-1. E’ ancora presto per fare bilanci, ma fino a questo momento i risultati non stanno esattamente dando ragione alle scelte prese durante l’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La #procura di #Prato ha disposto il dissequestro e la restituzione a #Eni spa del deposito di carburante di #Calenzano (Firenze), luogo dell’esplosione e del disastro del 9 dicembre 2024, con morti e feriti, a seguito di un’istanza presentata dalla difesa della s - facebook.com Vai su Facebook
Prato, la difesa è il tallone d’Achille. Bisogna invertire subito il trend - Tra campionato e Coppa sono già 17 i gol subiti in 11 incontri. Riporta sport.quotidiano.net