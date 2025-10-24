Prato la difesa è il tallone d’Achille Bisogna invertire subito il trend

Adesso sono tutti in discussione. La pesante sconfitta rimediata a Correggio ha gettato ulteriori ombre sull’Ac Prato. Già dopo il ko di domenica scorsa contro il Terranuova Traiana, la proprietà aveva espresso il proprio malcontento per la prestazione offerta dalla squadra del tecnico Simone Venturi. Figuriamoci come possa essere il clima nell’ambiente biancazzurro dopo quanto visto mercoledì, quando i lanieri hanno salutato mestamente la Coppa Italia di Serie D venendo battuti 4-1. E’ ancora presto per fare bilanci, ma fino a questo momento i risultati non stanno esattamente dando ragione alle scelte prese durante l’estate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

