Prato la band Via del Campo canta De André
Prato, 24 ottobre 2025 - Al Garibaldi Milleventi di Prato sabato 25 ottobre alle ore 21 Via del Campo Tribute Band canta De André. Il gruppo si forma nel 2006 dall’idea di alcuni amici spinti dalla profonda passione per Fabrizio De Andrè. Il progetto prende forma con l’intento di riproporre le musiche raffinate ed i testi poetici di Faber, dall’irriverente “Bocca di Rosa” al trascinante “Il Pescatore”, dalla fiaba dei nostri giorni “Sally” all’ardente “Il Testamento di Tito”, attraverso gli arrangiamenti che furono della Premiata Forneria Marconi ed alcune licenze nate durante le prove del gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
