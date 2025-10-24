Prato arrivano due nuovi parroci | Marco Locati a Maliseti e Mirko Choroszy alla Briglia
Prato, 24 ottobre 2025 - Ingresso ufficiale per due nuovi parroci nella Diocesi di Prato. Don Marco Locati ha iniziato il suo servizio nella comunità di San Giovanni Battista a Maliseti. Si tratta di un cambiamento importante perché dal 1975 a oggi, cinquant’anni esatti, è stato don Santino Brunetti il riferimento della parrocchia e del quartiere di Maliseti. «Entro in punta di piedi in questa comunità così viva, guidata per tanti anni da don Santino, che ringrazio per la sua accoglienza affettuosa e calorosa, insieme a quella del Consiglio pastorale e dei parrocchiani», dice don Marco. Il sacerdote, cinquant’anni compiuti lo scorso 7 ottobre, è di origine lombarda come don Santino, è nato a Legnano e ha frequentato il Seminario di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
