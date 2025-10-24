Prandelli | Tudor faccia come Bearzot nell’82 e Vlahovic deve essere titolare sempre

Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale italiana ed ex calciatore della Juventus, ha commentato la gestione di Igor Tudor dei bianconeri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Prandelli. « Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra ». Prandelli, dovesse spiegare il concetto con un esempio pratico? « Il primo pensiero è l’Italia Mundial del 1982. Il ct Enzo Bearzot non aveva un campionissimo, ma è riuscito a costruire una squadra con una eccezionale personalità e un carisma straordinario. Ma gli esempi sono tanti in giro per l’Europa. Tudor è bravo e ha sempre dimostrato leadership tanto in campo quanto in panchina: senza fenomeni, deve trasformare i giocatori dal punto di vista della mentalità e costruire una squadra dinamica ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Prandelli: «Tudor faccia come Bearzot nell’82 e Vlahovic deve essere titolare, sempre»

