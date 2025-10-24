Prandelli consiglia la Juve | Quei due colpi sarebbero straordinari Tudor? Le voci non aiutano in questo momento ha bisogno di una cosa

Prandelli, l’ex CT analizza il momento bianconero: quando mancano i leader, l’allenatore deve trasmettere fiducia e responsabilizzare il gruppo. Una Juventus che lotta ma non vince, che mostra segnali di ripresa ma anche limiti evidenti. Il momento delicato dei bianconeri è stato analizzato da un grande ex Commissario Tecnico della Nazionale, Cesare Prandelli. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ha offerto la sua chiave di lettura, sottolineando come, in assenza di campioni affermati, diventi fondamentale il ruolo dell’allenatore nel costruire una mentalità vincente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Prandelli consiglia la Juve: «Quei due colpi sarebbero straordinari. Tudor? Le voci non aiutano, in questo momento ha bisogno di una cosa»

