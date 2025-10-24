Prada ricavi 9 mesi del 2025 a € 4 miliardi +9% 19 trimestri consecutivi di crescita vendite Retail +9,3%
Prada continua la sua crescita e Miu Miu accelera con +41%, Miutine, la prima fragranza del marchio, potrebbe generare 150 milioni di euro nel primo anno; performance solide in tutte le aree geografiche 4 miliardi di ricavi netti per Prada nei primi nove mesi del 2025. Si tratta del 19esimo t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
? Così Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo @Prada, ha commentato la performance registrata nei primi nove mesi a livello di ricavi. ? Per saperne di più: tinyurl.com/nhdwer84$PatrizioBertelli $Prada $Radiocor - X Vai su X
Nel periodo fino al 30 settembre i ricavi netti sono stati pari a 4,070 miliardi. Si tratta del 19esimo trimestre di crescita ininterrotta per il gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Prada, ricavi oltre 4 miliardi (+9%) in nove mesi con Miu Miu - 070 milioni, in aumento del 9% (+6% a cambi correnti), e del 7,6% nel terzo trimestre, il 19esimo di crescita ininterrotta. Segnala ansa.it
Prada: ricavi 9 mesi a 4 miliardi di euro (+9%) - A trainare i conti sono le vendite retail in Apac, Americhe e Middle East, con un miglioramento della Cina nel terzo trimestre. Secondo it.fashionnetwork.com
Prada chiude i nove mesi 2025 con ricavi in aumento del 9% - Nel periodo fino al 30 settembre i ricavi netti sono stati pari a 4,070 miliardi. Lo riporta ilsole24ore.com