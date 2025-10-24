prada oltre 4 miliardi miu miu inarrestabile

Continua la settimana calda per il mondo del lusso, con l'arrivo delle trimestrali di Prada, Zegna e Ferragamo. Per il gruppo guidato dall'amministratore delegato Andrea Guerra (in foto) si tratta del tredicesimo trimestre consecutivo di crescita. A trainare il gruppo è soprattutto il marchio Miu Miu, con un balzo delle vendita al dettaglio del 41% su base annua. I ricavi del Gruppo Prada per i primi nove mesi sono stati di 4,07 miliardi, in crescita del 9% su base annua. Nel dettaglio, le vendite retail sono ammontate a 3,6 miliardi (+9%), anche a fronte di un lieve calo del marchio Prada nel terzo trimestre (-1%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

