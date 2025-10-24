Prada 4 miliardi di ricavi netti nei primi 9 mesi del 2025 | 19 trimestri consecutivi di crescita vendite Retail +9,3% anno su anno
Prada continua la sua crescita e Miu Miu accelera con +41%, Miutine, la prima fragranza del marchio, potrebbe generare 150 milioni di euro nel primo anno; performance solide in tutte le aree geografiche 4 miliardi di ricavi netti per Prada nei primi nove mesi del 2025. Si tratta del 19esimo t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Prada, ricavi oltre 4 miliardi (+9%) nei nove mesi. 19esimo trimestre di crescita ininterrotta. Bertelli, 'navighiamo con fiducia' $ANSA - X Vai su X
Nel periodo fino al 30 settembre i ricavi netti sono stati pari a 4,070 miliardi. Si tratta del 19esimo trimestre di crescita ininterrotta per il gruppo - facebook.com Vai su Facebook
Prada, i ricavi superano quota 4 miliardi. Ferragamo e Zegna stabili nei tre mesi - I ricavi netti si attestano a 4,07 miliardi, in crescita del 9% su base annua. Si legge su ilmessaggero.it
Prada, crescono i ricavi a 4 miliardi (+6%). L’ad Guerra: «I nostri sforzi danno i risultati» - Il ceo: «Nonostante il contesto ancora difficile, restiamo fiduciosi nel nostro percorso di crescita anche grazie alla nostra capacità di essere veloci e flessibili nel cambiamento» ... Lo riporta corriere.it
Prada, ricavi oltre 4 miliardi (+9%) in nove mesi con Miu Miu - 070 milioni, in aumento del 9% (+6% a cambi correnti), e del 7,6% nel terzo trimestre, il 19esimo di crescita ininterrotta. Si legge su ansa.it