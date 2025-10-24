Pozzuoli | Da occupazione ad autogestione gli studenti del Pitagora ripuliscono la scuola e si mobilitano per Gaza
Al Pitagora di Pozzuoli l’occupazione degli studenti si trasforma in autogestione tra lavori di manutenzione e dibattiti sul conflitto a Gaza. Da occupazione ad autogestione. Gli studenti dell’Istituto Pitagora di Pozzuoli del Rione Toiano che hanno occupato la scuola, per protesta al genocidio a Gaza, sono passati all’autogestione “costruttiva “. In queste ore, infatti, i ragazzi hanno dato il via alla pulizia della scuola, della cura del giardino, della pittura dei muri. E ancora, hanno organizzato degli incontri informativi per discutere del conflitto israelo-palestinese. I ragazzi dichiarano:” Invece di distruggere abbiamo ricostruito, intere giornate fatte con tante attività, tutti insieme alunni e docenti” “Gli alunni hanno dimostrato un grado di maturazione che dimostra che probabilmente la scuola sta facendo un ottimo lavoro, come sempre nella storia del Pitagora. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
