Poverta? in Italia Sicilia tra le regioni più fragili | Concentrare gli sforzi su quattro territori chiave
L’Italia non è un Paese povero, ma resta fortemente divisa. È questo, in sintesi, il messaggio che emerge dall’analisi di Marco Forte pubblicata su Il Sole 24 Ore, basata sui nuovi dati Eurostat 2024 sul rischio di povertà o esclusione sociale (indicatori “EU 2030 Target”).Secondo i dati diffusi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Povertà alimentare, la risposta di Croce Rossa Italiana a un fenomeno in crescita https://www.interris.it/italia/poverta-alimentare-la-risposta-di-croce-rossa-italiana-a-un-fenomeno-in-crescita/ #UnItaliacheAiuta - facebook.com Vai su Facebook
Quanto incidono gli stranieri su scuola, lavoro e povertà in Italia? https://24plus.ilsole24ore.com/art/quanto-incidono-stranieri-scuola-lavoro-e-poverta-italia-AH9TlgAD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=176055 - X Vai su X
Le regioni più a rischio povertà nel mondo. Ci sono anche due italiane - Uno studio europeo sul rischio povertà mette in classifica due regioni italiane. Segnala money.it
Rischio povertà, Campania e Calabria ultime in Europa: paradosso italiano - I dati Eurostat sul rischio povertà confermano che il Sud Italia è ultimo in Europa: fa peggio solo la Guyana francese, un territorio di oltremare che si trova in Sud America ... Scrive quifinanza.it
Calabria regione italiana a più alto rischio povertà ed esclusione sociale dopo il Guyana francese, seguono Campania, Sicilia e Puglia - Nel 2024, secondo i dati Eurostat, l’Italia conferma una delle sue contraddizioni più persistenti: la distanza sociale ed economica tra Nord e Sud. Segnala orizzontescuola.it