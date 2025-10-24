Poverta? in Italia Sicilia tra le regioni più fragili | Concentrare gli sforzi su quattro territori chiave

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia non è un Paese povero, ma resta fortemente divisa. È questo, in sintesi, il messaggio che emerge dall’analisi di Marco Forte pubblicata su Il Sole 24 Ore, basata sui nuovi dati Eurostat 2024 sul rischio di povertà o esclusione sociale (indicatori “EU 2030 Target”).Secondo i dati diffusi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

poverta italia sicilia regioniLe regioni più a rischio povertà nel mondo. Ci sono anche due italiane - Uno studio europeo sul rischio povertà mette in classifica due regioni italiane. Segnala money.it

poverta italia sicilia regioniRischio povertà, Campania e Calabria ultime in Europa: paradosso italiano - I dati Eurostat sul rischio povertà confermano che il Sud Italia è ultimo in Europa: fa peggio solo la Guyana francese, un territorio di oltremare che si trova in Sud America ... Scrive quifinanza.it

Calabria regione italiana a più alto rischio povertà ed esclusione sociale dopo il Guyana francese, seguono Campania, Sicilia e Puglia - Nel 2024, secondo i dati Eurostat, l’Italia conferma una delle sue contraddizioni più persistenti: la distanza sociale ed economica tra Nord e Sud. Segnala orizzontescuola.it

Cerca Video su questo argomento: Poverta Italia Sicilia Regioni