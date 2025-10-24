Povere creature! la spiegazione del finale del film

Povere creature! ( qui la recensione ) di Yorgos Lanthimos si conclude con Bella Baxter, interpretata da Emma Stone, che vive alla grande nella tenuta di Godwin ( Willem Dafoe ) dopo la sua morte. Il film segue Bella nel suo viaggio da creatura alla Frankenstein a donna a tutti gli effetti, mentre impara le vie del mondo attraverso varie esperienze che la cambiano e la aiutano a comprendere le complessità della sua esistenza. Povere creature! conclude la storia di Bella con la sua fuga dalla tenuta di Alfie Blessington ( Christopher Abbott ) dopo aver cambiato idea sul matrimonio con Max ( Ramy Youssef ), ma lei è rapidamente infastidita dalle minacce e dai tentativi di Alfie di controllarla. 🔗 Leggi su Cinefilos.it