Povere Creature! con Emma Stone stasera su Cielo in prima visione | il film apre il ciclo su Yorgos Lanthimos

Parte questa sera con Povere Creature!, alle 21.15 su Cielo, la rassegna dedicata a Yorgos Lanthimos: quattro film che sono la summa della sua visione cinematografica. Povere Creature! arriva su Cielo in prima visione assoluta questa sera, venerdì 24 ottobre alle 21.15, evento che inaugura il ciclo "Lo sguardo di Lanthimos" pensato per accompagnare l'uscita nelle sale italiane del nuovo film del regista, Bugonia. Un'occasione perfetta per (ri)scoprire il cinema visionario dell'autore greco con quattro titoli che ne riassumono l'estetica e per rivedere il titolo che ha consacrato Emma Stone facendole vincere l'Oscar nel 2024. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

