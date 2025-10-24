Poste Italiane celebra Barcellona Pozzo di Gotto in un annullo filatelico dedicato
Poste Italiane omaggia Barcellona Pozzo di Gotto con un bollo speciale. A 190 anni dall’unificazione dei due centri di Barcellona e Pozzo di Gotto per decreto del re Ferdinando II, Poste ha organizzato una mostra filatelica per celebrare la storia della città. Domani 25 ottobre infatti verrà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
