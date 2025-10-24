Post blasfemi su Gesù e la Madonna | Jarban Bassem candidato del campo largo in Puglia imbarazza Conte e Decaro
“Un candidato del Movimento 5 Stelle alle regionali pugliesi, Jarban Bassem, mette la kefiah al Bambin Gesù e alla Madonna. Provocazione? Per me è blasfemia». Così il deputato barese della Lega Rossano Sasso, riportando gli scatti social pubblicati dall’odontoiatra palestinese, candidato alle Regionali con il centrosinistra. «Decaro – prosegue Sasso – non prova alcun imbarazzo a tenere in lista uno che offende la fede cristiana, insulta la Madonna, attacca gli ebrei, la senatrice Segre e persino i suoi stessi alleati come Renzi? Forse no, considerando che qualche giorno fa cantava allegramente ‘dal fiume al mare ‘ in piazza a Bari, che ormai tutti sanno che significa la distruzione dello Stato d’Israele». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
