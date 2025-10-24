Possibili tagli al personale per Alexander McQueen | cosa sta succedendo
Si è parlato di “revisione strategica”: così Alexander McQueen sta valutando la soppressione di 55 posti di lavoro nella sua sede di Londra, secondo quanto si è appreso giovedì da Kering, il gruppo che lo possiede. “Questi 55 posti rappresentano il 20% dell’organico della sede”, ha precisato Kering. Dovremo continuare a ridurre l’indebitamento e, laddove opportuno, razionalizzare, riorganizzare e riposizionare alcuni dei nostri marchi”. Questo aveva dichiarato Luca de Meo al momento della sua nomina. Alexander McQueen vuole tagliare 55 posti di lavoro a Londra. Infatti, secondo quanto dichiarato dal brand, McQueen ha “avviato un programma volto a riportare l’azienda a una redditività sostenibile nei prossimi tre anni”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
