Porto Empedocle celebra Camilleri con la rassegna Un filo di fumo | tre giorni di incontri mostre e proiezioni

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri Porto Empedocle celebra il suo cittadino più illustre con la rassegna culturale “Un filo di fumo”, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre nella sala multimediale della Fondazione Ferrovie dello Stato.Tre giorni di incontri, proiezioni e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Poste Italiane, annullo filatelico a Porto Empedocle per i 100 anni nascita Camilleri - Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, con il ritratto del profilo dell’autore ... Secondo grandangoloagrigento.it

Andrea Camilleri e Luigi Pirandello erano parenti?/ La verità sul legame tra i due scrittori - Oggi la Rai celebra i 100 anni dalla nascita di un genio della letteratura: Andrea Camilleri, nato a Porto Empedocle il 6 settembre 1925. Si legge su ilsussidiario.net

Andrea Camilleri, chi è: da Porto Empedocle a Roma/ Papà del Commissario Montalbano - Chi era Andrea Camilleri, scrittore, regista e sceneggiatore: il successo nel mondo del teatro e poi della scrittura con Montalbano Andrea Camilleri, conosciuto come il papà del Commissario Montalbano ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Porto Empedocle Celebra Camilleri