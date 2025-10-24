Porto Empedocle celebra Camilleri con la rassegna Un filo di fumo | tre giorni di incontri mostre e proiezioni

Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri Porto Empedocle celebra il suo cittadino più illustre con la rassegna culturale “Un filo di fumo”, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre nella sala multimediale della Fondazione Ferrovie dello Stato.Tre giorni di incontri, proiezioni e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

