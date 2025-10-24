Porto Cesareo incendio nella notte a Torre Lapillo | in fiamme 300 rotoballe di fieno

Quotidianodipuglia.it | 24 ott 2025

Paura nella notte in località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, nel Salento, dove un vasto incendio ha distrutto circa 300 rotoballe di fieno stoccate all?aperto presso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

