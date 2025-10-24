Porto Cesareo incendio nella notte a Torre Lapillo | in fiamme 300 rotoballe di fieno

Paura nella notte in località Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo, nel Salento, dove un vasto incendio ha distrutto circa 300 rotoballe di fieno stoccate all?aperto presso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Porto Cesareo, incendio nella notte a Torre Lapillo: in fiamme 300 rotoballe di fieno

Divampa un grosso incendio e distrugge 300 rotoballe di fieno di una masseria - Il rogo si è scatenato nella notte nelle campagne intorno a Torre Lapillo, nella zona esterna di un caseificio e macelleria di via Tancredi. Scrive lecceprima.it

Torre Lapillo, a fuoco nella notte rotoballe di fieno - La scorsa notte, attorno alle ore 2:40, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, con il supporto di cinque squadre operative – sono intervenuti nel Comune di Porto Cesareo, in località Torre ... Lo riporta leccesette.it

Incendio nella notte in una masseria di Torre Lapillo, a fuoco 300 rotoballe di fieno - L’intervento dei Vigili del Fuoco, ha fatto sì che l'incendio non si estendesse alle rotoballe adiacenti, evitando il propagarsi ... Si legge su leccenews24.it