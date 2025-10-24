Nell’officina di Gazzetta Motori, allestita eccezionalmente dentro l’autodromo di Imola, si lavora su una supercar che è già leggenda: la Porsche 911 GT3. In un mondo in cui anche le sportive cedono a turbo e sistemi ibridi, lei resta fedele al sei cilindri boxer aspirato, montato a sbalzo, capace di erogare 510 cavalli e raggiungere 9.000 giri. Un'auto “vecchia scuola” nel carattere, modernissima nella tecnica e nell’elettronica. L’obiettivo della giornata è dimostrare cosa cambia montando gomme da track day omologate per uso stradale. Si parte con le Pirelli P Zero R: pneumatici stradali prestazionali, silenziosi, con materiale fonoassorbente e mescola anteriore più morbida per compensare il poco peso davanti tipico delle 911. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Porsche GT3 a Imola: cambiamo le gomme e guadagniamo 3 secondi