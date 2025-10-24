Popovic da talento mondiale al calcio russo | il Napoli credeva di aver comprato una stella

Arrivato a Napoli tra grandi aspettative e con la nomea di uno dei giovani più promettenti d’Europa, Matjia Popovic sembrava destinato a diventare una delle colonne del futuro azzurro. Il club partenopeo lo aveva strappato alla concorrenza di top club come il Bayern Monaco e il Barcellona, convinto di avere tra le mani un talento . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

