Pooh | tour 2026 per festeggiare i 60 anni di carriera Due date anche a Firenze

Si chiama "Pooh 60 - La nostra storia", il tour che celebrerà i sei decenni della storica band italiana. Sessant'anni di musica, amicizia e successi con oltre 100 milioni di dischi venduti e una vittoria al festival di Sanremo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pooh: tour 2026 per festeggiare i 60 anni di carriera. Due date anche a Firenze

