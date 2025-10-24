Pooh nel 2026 un tour per i 60 anni di carriera | due concerti a Bergamo
1966 – 2026. 60 anni di musica, di emozioni e di successi: nel 2026 i POOH sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma tre le band più longeve e amate di sempre. “POOH 60 – La nostra storia” sarà una serie di importanti appuntamenti live per rivivere e celebrare insieme una carriera straordinaria, un tour speciale che toccherà 6 città con doppia data, anticipati da una doppia data 0, per un totale di ben 14 date nei palasport italiani. Da settembre a ottobre 2026 Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
