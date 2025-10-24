Pooh 60 – La nostra storia il grande ritorno live | doppia data al PalaSele

1966 – 2026. 60 anni di musica, di emozioni e di successi: nel 2026 i POOH sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma tre le band più longeve e amate di sempre. “POOH 60 – La nostra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il 29 novembre ti aspettiamo al Teatro Reims di Firenze per una serata di emozioni, segnate dalla musica dei Pooh

i POOH sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale

Sessant'anni di musica, amicizia e successi con oltre 100 milioni di dischi venduti e una vittoria al festival di Sanremo nel 1990

Per lanciare il nostro 60° anniversario, un evento più unico che raro