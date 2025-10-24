Pooh 60 – La nostra storia il grande ritorno live | doppia data al PalaSele

Salernotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1966 – 2026. 60 anni di musica, di emozioni e di successi: nel 2026 i POOH sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma tre le band più longeve e amate di sempre. “POOH 60 – La nostra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

pooh 60 8211 nostraI POOH concerti in 6+1 città per festeggiare i 60 anni di musica [Info e Biglietti] - i POOH sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale ... Segnala newsic.it

pooh 60 8211 nostraI Pooh e i 60 anni di carriera: tour celebrativo “La nostra storia”, le date di Bergamo e Milano - Sessant'anni di musica, amicizia e successi con oltre 100 milioni di dischi venduti e una vittoria al festival di Sanremo nel 1990 ... Secondo ilgiorno.it

pooh 60 8211 nostraAnnunciate le date di “Pooh 60 – La Nostra Storia”, si parte dai palasport - Per lanciare il nostro 60° anniversario, un evento più unico che raro, non potevamo che ... lopinionista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pooh 60 8211 Nostra