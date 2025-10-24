Ponti e festività 2026 | come fare 40 giorni di vacanza con 10 giorni di ferie

Il 2o25 è stato un anno "ricco" di ponti e festività, tutte ben "dislocate" sul calendario per concedere vacanze strategiche e weekend lunghi. Il 2026, anche se in maniera inferiore, offre comunque delle solide "basi" per i ponti del prossimo anno. Al di là delle feste che vanno a coincidere con. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

VOLI LOW COST – NUOVE ROTTE 2026 Ecco le rotte da bloccare subito per trovare le tariffe più vantaggiose per ponti e festività PARIGI – Orly ? Transavia: da marzo a ottobre 2026 ? EasyJet: da giugno ad agosto 2026 Perfetta per chi vuole visitare - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia “dei ponti” sceglie la sua tredicesima festività annuale È #SANFRANCESCO, FACCIAMO FESTA @mariacorbi con Marino Niola, Prof di Antropologia dei simboli Università` di Napoli Suor Orsola Benincasa, L’Italia dei miracoli @CortinaEditore - X Vai su X

Ponti e festività 2026: come fare 40 giorni di vacanza con 10 giorni di ferie - Anche il prossimo anno, con la giusta pianificazione, sarà possibile sfruttare al meglio le feste dislocate sul calendario: ecco tutto quello che c'è da sapere ... Scrive today.it

Come fare 30 giorni di vacanza con solo 8 di ferie: il 2026 è l’anno “d’oro” dei ponti. Ecco il calendario delle festività - Epifania, Pasqua, 2 giugno e Natale: ecco come sfruttare al meglio i ponti del 2026 per massimizzare le tue vacanze ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Il 2026 è un anno pieno di ponti, 30 giorni di vacanza usandone solo 8 di ferie: come fare, il calendario - Con una strategia è possibile sfruttare le festività e i weekend, incastrando soltanto 8 giorni di ferie per ottenere fino a 30 giorni. Riporta msn.com