Pontetaro | operaio investito da un' auto mentre lavora lungo la via Emilia
Stava lavorando in strada, lungo la via Emilia, ed eseguendo alcuni lavori stradali. Un operaio è stato investito da un'auto, che stava percorrendo quel tratto di strada - tra via Emilia e via Camboara a Pontetaro - ed è rimasto ferito. L'episodio è avvenuto all'altezza dell'hotel San Marco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
