Pontedera rapina in zona ex fornace | ladro spintona una donna e le porta via la borsa

Pontedera, 24 ottobre 2025 – La dinamica dei fatti questa volta configura il reato di rapina ed è più grave degli innumerevoli altri episodi accaduti nel parcheggio tra i laghi Braccini e la piazza della fornace con vittime quasi sempre le donne. Rapina perché la vittima dei malviventi è stata spintonata mentre si apprestava ad entrare in auto al posto di guida dopo aver appoggiato la borsa sul sedile posteriore e chiuso lo sportello. E’ stata la stessa vittima dei malviventi – due, quello che l’ha spintonata e derubata e un altro che era alla guida di un’auto scura con la quale si sono dati alla fuga – a raccontare l’accaduto su una pagina social della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

