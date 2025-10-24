Pontedera rapina in zona ex fornace | ladro spintona una donna e le porta via la borsa
Pontedera, 24 ottobre 2025 – La dinamica dei fatti questa volta configura il reato di rapina ed è più grave degli innumerevoli altri episodi accaduti nel parcheggio tra i laghi Braccini e la piazza della fornace con vittime quasi sempre le donne. Rapina perché la vittima dei malviventi è stata spintonata mentre si apprestava ad entrare in auto al posto di guida dopo aver appoggiato la borsa sul sedile posteriore e chiuso lo sportello. E’ stata la stessa vittima dei malviventi – due, quello che l’ha spintonata e derubata e un altro che era alla guida di un’auto scura con la quale si sono dati alla fuga – a raccontare l’accaduto su una pagina social della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
$Ricercato da oltre un anno e mezzo, deve scontare nove anni di $carcere per $rapina $carabinieri $Pontedera - X Vai su X
>>>Catturato a Pisa Zuka Allija: finisce la latitanza dell'esponente Sinti condannato a nove anni per rapina aggravata - facebook.com Vai su Facebook
Pontedera, rapina in zona ex fornace: ladro spintona una donna e le porta via la borsa - Si apprestava a entrare in auto dopo aver appoggiato la sacca sul retro ... lanazione.it scrive
“Ammazzatemi, poi cosa otterrete?”. Violenta rapina in casa nella notte - Parla dal letto di ospedale dove è ricoverato l’anziano ex imprenditore di Ponticelli che ... Segnala lanazione.it
Rapina violenta nella zona della movida, due fermi a Catania - Due 26enni sono stati fermati dalla polizia per rapina aggravata dall'uso delle armi e lesioni personali e tentata rapina nell'ambito di indagini su una aggressione a due giovani nella zona della ... Segnala ansa.it