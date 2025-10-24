Ponte sullo Stretto Webuild pensa già alle assunzioni | ecco le offerte di lavoro per cui candidarsi
La pronuncia della Corte dei Conti sul progetto definitivo, dopo le carte inviate dal Mit, è attesa a giorni. Ma intanto Webuild avvia le prime assunzioni per il Ponte sullo Stretto. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a https:www.webuildgroup. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
