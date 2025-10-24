Ponte sullo Stretto Webuild pensa già alle assunzioni | ecco le offerte di lavoro e come candidarsi

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pronuncia della Corte dei Conti sul progetto definitivo, dopo le carte inviate dal Mit, è attesa a giorni. Ma intanto Webuild avvia le prime assunzioni per il Ponte sullo Stretto. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a https:www.webuildgroup. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ponte stretto webuild pensaPonte Stretto, Webuild avvia la selezione delle candidature per le assunzioni - Il cantiere più atteso d'Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Si legge su msn.com

ponte stretto webuild pensaPonte sullo Stretto, Pietro Ciucci: “Avviate le selezioni per assumere da parte di Eurolink – Webuild” - “L’avvio delle selezioni per assumere e formare migliaia di uomini e donne per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Contraente generale Eurolink – Webuild è un con ... Segnala letteraemme.it

ponte stretto webuild pensaPonte sullo Stretto, WeBuild avvia la selezione delle candidature: migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia | INFO e DETTAGLI - Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Da strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Webuild Pensa