Ponte sullo Stretto Webuild inizia la selezione delle candidature per assunzioni per la costruzione

24 ott 2025

(Adnkronos) – Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a https:www.webuildgroup.componte-sullo-strettoposizioni-aperte-eurolink. In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

