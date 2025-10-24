Ponte sullo Stretto Webuild dà il via alle assunzioni | ecco le offerte di lavoro e come candidarsi

Reggiotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero. Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

