Ponte sullo Stretto Webuild dà il via alle assunzioni | ecco le offerte di lavoro e come candidarsi

In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero. Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

A Messina si torna a manifestare contro il ponte sullo Stretto, sabato 29 novembre «Le vere priorità dei nostri territori sono altre, il cui elenco è ben presente nelle vite quotidiane di chi da anni aspetta di avere l’acqua h 24 nelle proprie case» - X Vai su X

Altro che ponte sullo stretto: nel 2025 a Siracusa in Sicilia crolla il soffitto di una scuola. Penso che non serva aggiungere altro rispetto a quali siano le vere priorità per la nostra terra, altro che ponte. Avvisate Salvini e tutta la destra. - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, Webuild inizia ad assumere: al via le candidature. Migliaia di posizioni aperte - In attesa della decisione della Corte dei Conti sull’opera, Webuild accelera nella ricerca del personale per costruire l’infrastruttura ... Si legge su milanofinanza.it

Ponte Stretto, Webuild avvia la selezione delle candidature per le assunzioni - Il cantiere più atteso d'Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Segnala msn.com

Ponte sullo Stretto, Pietro Ciucci: “Avviate le selezioni per assumere da parte di Eurolink – Webuild” - “L’avvio delle selezioni per assumere e formare migliaia di uomini e donne per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Contraente generale Eurolink – Webuild è un con ... Come scrive letteraemme.it