ABBONATI A DAYITALIANEWS Opportunità per il Sud Italia. Il cantiere più ambizioso d’Italia prende forma: Webuild ha iniziato la selezione delle candidature per assumere migliaia di professionisti e giovani talenti destinati alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature possono essere inviate al portale ufficiale: Webuild – Posizioni Aperte Eurolink. Nonostante la decisione finale della Corte dei Conti sia ancora in attesa, l’azienda accelera sul fronte delle risorse umane, puntando su formazione e inserimento lavorativo, per creare una squadra pronta a realizzare un’opera destinata a trasformare il Mezzogiorno e l’intero Paese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ponte sullo Stretto: Webuild avvia le selezioni per nuove assunzioni

