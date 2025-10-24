Ponte sullo Stretto scattano le assunzioni per il super cantiere Ecco dove mandare le candidature
Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a https:www.webuildgroup.componte-sullo-strettoposizioni-aperte-eurolink. In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero. Ponte sullo Stretto, assunzioni basate sul sistema di scuole “Cantiere Lavoro Italia”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
