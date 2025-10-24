Ponte sullo Stretto in bilico la Corte dei Conti non dà il via libera
Il Ponte sullo Stretto resta in bilico, almeno nel suo attuale progetto. L’ufficio di controllo della Corte dei Conti ha emanato una “richiesta di deferimento all’organo collegiale”, rinviando così la decisione sulla delibera del Cipess, che dà il via libera al progetto, al collegio dei magistrati contabili. L’udienza è fissata per la mattina del 29 ottobre, ma fino alla decisone del collegio l’iter verrà bloccato, con la sospensione della delibera e di conseguenza anche del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. L’organo collegiale avrà il compito di decidere se registrare l’opera o se restituire l’atto al governo, con quella che sarebbe a tutti gli effetti una bocciatura. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
