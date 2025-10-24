Ponte sullo Stretto Eurolink-Webuild apre le candidature

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina entra in una fase concreta: Eurolink, guidata da Webuild, ha avviato la selezione delle candidature. È il momento di mettere in campo persone e competenze, mentre l’iter istituzionale prosegue. Prima ancora dell’acciaio, si costruisce la squadra che dovrà dare forma a questa visione. Selezioni al via e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

