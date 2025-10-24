Ponte sullo Stretto Eurolink-Webuild apre le candidature

Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina entra in una fase concreta: Eurolink, guidata da Webuild, ha avviato la selezione delle candidature. È il momento di mettere in campo persone e competenze, mentre l'iter istituzionale prosegue. Prima ancora dell'acciaio, si costruisce la squadra che dovrà dare forma a questa visione.

A Messina si torna a manifestare contro il ponte sullo Stretto, sabato 29 novembre «Le vere priorità dei nostri territori sono altre, il cui elenco è ben presente nelle vite quotidiane di chi da anni aspetta di avere l’acqua h 24 nelle proprie case» - X Vai su X

Altro che ponte sullo stretto: nel 2025 a Siracusa in Sicilia crolla il soffitto di una scuola. Penso che non serva aggiungere altro rispetto a quali siano le vere priorità per la nostra terra, altro che ponte. Avvisate Salvini e tutta la destra. - facebook.com Vai su Facebook

Ponte sullo Stretto, Eurolink avvia le assunzioni: migliaia di posti tra Calabria e Sicilia - Webuild apre le candidature per tecnici, operai e giovani da formare nel più grande cantiere d’Italia. Secondo cosenzachannel.it

Ponte sullo Stretto, Ad Ciucci: "Obiettivo massimizzare occupazione in Calabria e Sicilia" - “L’avvio delle selezioni per assumere e formare migliaia di uomini e donne per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Contraente generale Eurolink – Webuild è un concreto ... Da reggiotv.it

Ponte sullo Stretto, WeBuild avvia la selezione delle candidature: migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia | INFO e DETTAGLI - Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Segnala strettoweb.com