Ponte sullo Stretto | da oggi la selezione delle candidature per le assunzioni Webuild
Di seguito un comunicato diffuso da Webuild: Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero. Il è un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ponte sullo Stretto: Webuild avvia le assunzioni. Migliaia di posti di #lavoro in #Sicilia e #Calabria ?https://wp.me/peLgaW-160z - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie: Ponte sullo Stretto, Salvini, "Con l'ok della Corte dei Conti i primi cantieri a novembre" - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, in attesa dell’ok definitivo iniziata la selezione del personale - Il Gruppo Webuild annuncia che si è aperta la selezione delle candidature per le assunzioni del personale necessario alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Riporta ilcrotonese.it
Ponte sullo Stretto: da oggi la selezione delle candidature per le assunzioni Webuild - In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti ... Come scrive msn.com
Ponte sullo Stretto, partono le assunzioni per migliaia di posti di lavoro - Il sogno del Ponte sullo Stretto entra nella fase operativa: inizia la selezione per migliaia di nuovi posti di lavoro. Lo riporta cataniaoggi.it