Ponte sullo Stretto | da oggi la selezione delle candidature per le assunzioni Webuild

Di seguito un comunicato diffuso da Webuild: Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per  costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le  candidature per le assunzioni  da parte di  Eurolink  dovranno essere inviate a In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero. Il  è un progetto strategico per la crescita  economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

